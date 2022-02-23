Survivor canlı izle! 23 Şubat Çarşamba Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Sürgün Adasında hangi isimler var?
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TV8'in sevilen yarışması Survivor bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta elenen isim Gönüllüler takımından Ezgi olmuştu. Bu haftanın tüm dokunulmazlıkları oynandı. Bugün eleme konseyinde bir isim adaya veda edecek. Pazartesi yapılan dokunulmazlığın ardından Sürgün adasına Nagihan ve Gökhan gitmişti. Survivor canlı izle! 23 Şubat Çarşamba Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Sürgün'de hangi isimler var? Survivor full izleme linki var mı?
Survivor All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yeni bölüm saat 20:00 'da başlayacaktır. Survivor canlı izle! 23 Şubat Çarşamba Survivor yeni bölüm canlı izle! Survivor yeni bölümde neler olacak? Sürgün'de hangi isimler var? Survivor bugünkü bölümde kavga mı çıkacak? Survivor canlı yayın izle! Survivor bugün kim adaya veda edecek? Sürgünde hangi isimler var?
Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir.
İlk 2 dokunulmazlığın ardından Gönüllülerden sürgün adasına giden isimler Yasin ve Yunus Emre olmuştu. Pazartesi yapılan yarışmanın sonucunda Ünlüler'den Nagihan Gönüllüler'den ise Gökhan Sürgün adasına giden diğer isimler oldu. Bu haftanın eleme adayları şöyle:
- - Yunus Emre
- - Yasin
- - Nagihan
- - Gökhan
Ünlüler
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
- Parviz Abdullayev
- Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Evrim Keklik
- Seda Ocak
- Yasin Obuz
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Berna Keklikler
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Hikmet Tuğsuz
- Yağmur Banda
- Yunus Emre Özden
- Gizem Kerimoğlu