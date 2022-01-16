Survivor canlı izle! 16 Ocak Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı yayın!

Survivor All Star'da sezonun ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Birsen eleme adayı oldu ve sürgün adasına gönderildi. 16 Ocak Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı yayın! Survivor canlı izle!

Survivor Al Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve ünlüler takımından Birsen sezonun ilk eleme adayı olarak sürgün adasına gitti. Peki, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, sezonun 2. eleme adayı kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! 16 Ocak Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı yayın!

SURVİVOR'DA DÜN NE OLDU?

Survivor Al Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler takımı bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Sürgün adasına giden isim Birsen oldu. Yarışmalar ise heyecanlı anar yaşattı.

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