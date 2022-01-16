Survivor canlı izle! 16 Ocak Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!
TV8'de yayınlanan ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor canlı yayın araştırılıyor. Canlı izlemek linki ve daha fazlası tüm detaylarıyla haberimizde. Survivor All Star'da sezonun ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Birsen eleme adayı oldu ve sürgün adasına gönderildi. 16 Ocak Survivor canlı yayın izle! TV8 canlı yayın! Survivor canlı izle!
Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de sezonun ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve ünlüler takımından Birsen sezonun ilk eleme adayı olarak sürgün adasına gitti. Peki, 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak, sezonun 2. eleme adayı kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle!16 Ocak Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!
SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor 2022 All Star sezonunda bugün ilk ödül oyunu oynandı ve sonuç açıklandı.
Oyunu kazanan takım, adada baraka yapabilmeleri için malzemeler kazandı.
Ünlüler - Gönüllüler arasında geçen kıyasıya mücadele sonucu 5-4 Gönüllüler takımı galip geldi.
Sürgün Kampı Oylaması:
- Birsen : 4
- Barış: 1
- Batuhan: 1
- Furkan: 2
- Merve: 2
- Sercan: 2
Sürgün kampına giden yarışmacı Birsen oldu.
Birsen 5 gün boyunca iletişimsiz şekilde sürgün adasında kalacak.