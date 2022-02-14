Survivor CANLI izle! 14 Şubat Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

Survivor canlı izle haberimizde. Survivor Al Star 2022'de dokunulmazlık oyunları nefes kesiyor. 4 eleme adayı dokunulmazlık oyunları sonunda belirleniyor. Ödül oyunları ve eleme konseyi heyecan dolu dakikalara sahne oluyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden 3 isim eleme adayı oldu ve 4. eleme adayı isim haftanın performans birincisi tarafından seçiliyor. Peki, survivor'da sms oylaması sonucu elenen isim kim olacak? İşte, Survivor canlı izleme linki! Survivor canlı izle! 14 Şubat Survivor canlı yayın izle! Survivor All Star 2022 başladı! TV8 canlı yayın!

SURVİVOR CANLI İZLE!

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SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, dün akşam 22. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti.

DOKUNULMAZLIĞI ÜNLÜLER KAZANDI

Survivor'da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Tahta üzerine çıkan yarışmacılar ellerindeki sopalarla rakibini suya düşürmeye çalıştı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlığın da sahibi oldu.

AÇIK OYLAMA YAPILDI

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu. Gönüllüler takımında yapılan oylamada Atakan ve Hikmet'in isimleri eşit şekilde yazıldı. Kapalı oylamada sonuç çıkmayınca bu defa açık oylama yapıldı.

OGEDAY, ATAKAN'IN ADINI VERDİ

İkinci oylamada Atakan'a 8, Hikmet'e ise 5 oy çıktı. Böylece haftanın 2. eleme adayı ve sürgün adasına giden isim Atakan oldu. Konseydeki oylamada takım arkadaşı Ogeday, "Keşke sakatlık olmasaydı, ama parkura da bakmak gerekiyor" diyerek Atakan'ı eleme adayı olarak söyledi.

"SURVIVOR'DA EN KÖTÜ BAŞLANGICI YAPAN YARIŞMACI OLDUM"

Yarışmaya bu hafta yedeklerden dahil olan Atakan, sürgün adasına gitmeden önce takım arkadaşlarına sitem ederek "Keşke parkurlarda yarışma fırsatım olsaydı da o şekilde değerlendirilseydim. Herhalde Survivor'a en kötü başlangıç yapan yarışmacı oldum. İlk parkurda omzum çıktı. Ama anlaşıldı ki sadece parkurlarda savaş vermeyeceğiz" dedi.

"OGEDAY İLE AYNI ANNENİN ELİNDEN YEMEK YEDİK, BUNU UNUTMAYACAĞIM"

Heyecan ve gerilimin eksik olmadığı Survivor'ın 23. bölüm fragmanı da yayınlandı. Sürgün adasına giden Atakan, yakın arkadaşı Ogeday'ın kendi adını söylemesine sitem etti. "Survivor'ın çukuruna geldik" diyen Atakan, "Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden yemek yedik, aynı yerde yattık kalktık. Ömrümün sonuna kadar bunu unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR'DA ELENEN İSİMLER?

Aycan

Ayşıl

Gizem

Furkan

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor All Star 2022 yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR HAFTADA KAÇ GÜN VAR?

Survivor'ı neredeyse her akşam TV8 ekranlarında yayınlanması üzerine izleyiciler Survivor haftada kaç gün var sorusuna yanıt aradı. Survivor güncel yayın akışı dahilinde haftada 5 gün yayınlanmaktadır. Yayınlandığı günler; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleridir.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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