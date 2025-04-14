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Survivor canlı izle! 14 Nisan Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!

Survivor canlı izle! 14 Nisan Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!
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Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler CANLI olarak yayını takip etmek istiyor. İşte, 14 Nisan Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Survivor canlı izle! 2 Ocak Perşembe TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izlemek isteyenler Survivor CANLI izle, 14 Nisan Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı var mı araştırdı. Survivor canlı izle! 14 Nisan PazartesiTV8 Survivor CANLI HD izleme linki!

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor canlı izle! 14 Nisan Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Survivor programını TV 8 kanalından canlı izleyebilirsiniz.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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