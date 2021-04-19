Survivor Çağrı neden oyunlarda yarışmıyor, sakatlandı mı? Survivor Çağrı neden oynamıyor?
Survivor'da Çağrı yarışmalarda neden oynamıyor izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor Çağrı niye oynamıyor? Survivor Çağrı yarışmada neden oynamıyor? Survivor Çağrı sakatlık mı geçirdi? Survivor Çağrı sakatlandı mı, rahatsızlığı ne?
Survivor Çağrı sakatlandı mı, iyileşecek mi merak edildi. Survivor Çağrı neden oyunlarda oynamıyor? Sakatlığı ne? Survivor Çağrı ödül oyununda neden oynamıyor?
SURVİVOR ÇAĞRI NEDEN OYNAMIYOR?
Survivor Çağrı sakatlığından dolayı bir süredir oyunlarda oynamıyor. Oyun alanında yer alan Çağrı takımına kenardan destek sağlıyor.
SURVİVOR ÇAĞRI KİMDİR?
Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Çağrı Atakan, Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, en son Çukur dizisinde büyük ilgi çekmiştir. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.
2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, Şahin Tepesi dizisinde yer almış ve oradan tanınmıştır. Dizide Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı.Çağrı Atakan şimdilerde Survivor yarışması için hazırlanıyor.