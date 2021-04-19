Survivor Çağrı neden oyunlarda yarışmıyor, sakatlandı mı? Survivor Çağrı neden oynamıyor?

Survivor'da Çağrı yarışmalarda neden oynamıyor izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Survivor Çağrı niye oynamıyor? Survivor Çağrı yarışmada neden oynamıyor? Survivor Çağrı sakatlık mı geçirdi? Survivor Çağrı sakatlandı mı, rahatsızlığı ne?