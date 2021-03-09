Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak, yarışmayı mı bırakıyor? Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan ile ilgili açıklaması ne? Çağrı elendi mi?

Survivor gelecek bölüm tanıtımında Çağrı Atakan'ın diskalifiye olabileceği ile ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Bunun ardından seyirciler Çağrı elenecek mi, adadan ayrılacak mı, diskalifiye mi olacak merak etti. Peki, Çağrı Atakan diskalifiye mi oluyor, neden diskalifiye olacak, açıklama yapıldı mı?

Survivor Çağrı elendi mi, diskalifiye mi oldu, yarışmayı bırakacak mı? Acun Ilıcalı'nın Çağrı hakkında açıklaması nedir? Survivor Çağrı neden diskalifiye oluyor? Konu hakkında açıklama yapıldı mı? Tüm detaylar haberimizde.

SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

Survivor 8 Mart yayınlanan bölümünden sonra ekranlara yarınki yeni bölüm tanıtımı çıktı. Yayınlanan tanıtım bölümünde Çağrı'nın iletişim oyununda rakip oyunculardan birine kızdığı görülüyor. Ardından yardımcı sunucu Murat Ceylan ile Çağrı arasında bir konuşma geçiyor. Çağrı'nın "Ne yeter, sanane" dediği görülmektedir.

Bu konuşmanın ardından konseyde Acun Ilıcalı Çağrı hakkında bazı açıklamalarda bulunuyor. Acun Ilıcalı konuşmasında:

"Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum." şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

Bunun ardından Çağrı elendi mi, diskalifiye mi olacak, yarışmayı bırakacak mı soruları merak edildi. Henüz Çağrı'nın kesin elenecek mi, diskalifiye mi olacak yoksa kendi isteğiyle mi yarışmayı bırakacak bir bilgi yok. Yarın yayınlanacak olan yeni bölümde her şeyi detaylı öğreneceğiz.

SURVİVOR ÇAĞRI KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Çağrı Atakan, Bilkent Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, en son Çukur dizisinde büyük ilgi çekmiştir. Çukur dizisinde Remzi karakteriyle ekrana gelen Atakan, 1.85 boyunda ve 79 kilodur.