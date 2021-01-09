Survivor Çağrı Atakan kimdir? Survivor Ünlüler takımı Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan Instagram hesabı ne?
Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan, hayatı ve biyografisiyle merak ediliyor. 2021 Survivor performansı merak edilen Survivor Çağrı Atakan hakkında, Survivor Ünlüler takımı Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli, Çağrı Atakan Instagram hesabı ne ve Survivor 2021 Çağrı Atakan kimdir, gibi sorular soruluyor.
Survivor sevenlerin heyecanla beklediği Survivor 2021 heyecanı başladı. Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan, izleyicilerin dikkatini çeken isim olurken Survivor 2021 Çağrı Atakan kimdir? Survivor Ünlüler takımı Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan Instagram hesabı ne, araştırıldı. Peki, Survivor 2021 Çağrı Atakan kimdir?
SURVİVOR 2021 ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?
Doğum tarihi: 1981
Kaç yaşında: 40 yıl yaşında
Nereli: Ankara
Eğitim: Bilkent Üniversitesi
Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.
Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez "Arka Sıradakiler" dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.
Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı.2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.
Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.
Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.
2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)
2017 – Çukur (Remzi)
2007 – Arka Sıradakiler
SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN INSTAGRAM HESABI NE?
Survivor Meryem Kasap " cagri.atakan" sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: