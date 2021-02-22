Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Çağman instagram hesabı ne?
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Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Çağman instagram hesabı ne?

22.02.2021 12:30 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:35
Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Çağman instagram hesabı ne?

Survivor yeni bölüm fragmanında gördüğümüz Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Çağman instagram hesabı ne?

Survivor yarışmasına yeni katılan ve dikkat çeken Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Survivor Çağman instagram hesabı ne?

SURVIVOR ÇAĞMAN KİMDİR?

Tuğrul Çağman Çatay olan, 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Spor macerası 3 yaşında jimnastikle başladı. Basketbol, atletizm gibi sporlarla ilgilenen Çağman Çatay aynı zamanda dansçıdır. 2008 yılında 100 metrede İstanbul 10.'su oldu. 2001-2005 yılları arasında okullar ve kulüpler arası basketbol yarışmalarında Türkiye ve il şampiyonlukları ile 2.likleri oldu. 2015 Diriliş İzmir Battle'da "seven2smoke" branşında birinci oldu.

SURVIVOR ÇAĞMAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor Çağman, cagmancatay kullanıcı adı ile 23,7bin takipçi takipçiye sahiptir.

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