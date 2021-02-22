Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman Çatay kaç yaşında, mesleği ne, nereli? Çağman Çatay instagram hesabı ne?

Survivor 33. bölümünde Acun Ilıcalı 'Yeni bir arkadaşımız gelecek, iddialı bir arkadaşımız gelecek' diyerek Gönüllüler takımı yarışmacısı Çağman'ı takdim etti. Çağman 'Show zamanı' diyerek yarışmada iddialı bir isim olduğunu gösterdi. Peki, Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman Çatay kaç yaşında, mesleği ne, nereli? Çağman Çatay instagram hesabı ne? sorusunun cevabı sizlerle!

SURVİVOR ÇAĞMAN KİMDİR?

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımına dahil olan Çağman Çatay, 16 Mayıs 1993 yılında dünyaya geldi. Spor hocası ve koçluk yapan Çağman 3 yaşındaki iken jimnastiğe başladı. Sporda atletizm ve basketbol dalları ile ilgilendiği gibi diğer bir taraftan dans ile de ilgilenmektedir. Atletizmde 2008 yılında 100 metrede İstanbul 10.'su, 2001-2005 yılları arasında okullar ve kulüpler arası basketbol yarışmalarında Türkiye ve il şampiyonlukları ile 2. olmayı başardı. 2015 Diriliş İzmir Battle'da "seven2smoke" branşında ise birinci oldu. yine 2015 yılında Power Rangers Battle'da 1vs1 branşında birinci olmayı başardı. 2015 ve 2016 ise Redbull Bbc One Türkiye'de top 16'da yarıştı.

Çağman Çatay YouTube üzerinden çektiği Yoga videoları ile daha çok tanınmaya başladı.

ÇAĞMAN ÇATAY İNSTAGRAM HESABI NE?

Çağman Çatay instagram hesabına @cagmancatay hesabından ulaşabilirsiniz.