Survivor büyük ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Survivor büyük ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu?

Dün akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da büyük ödül heyecanlı yaşandı. Yarışmacıların kıyasıya rekabete girdiği oyunda heyecanlı anlar ve tartışmalar yaşandı. Peki, Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu? Survivor büyük ödülü kim kazandı?

Survivor büyük ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu?
27.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:30

Her geçen gün fianle br adım daha yaklaşan survvor'da dün akşam büyük ödül heyecaı yaşandı. Yarışmacılar arasında sert diyalogların da yaşandığı gecede büyük ödülü kim kazandı, merak edildi? Survivor büyük ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu?

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA NELER OLDU?

Survivor 2020'de aldığı cezalar ve takımının kaybetmesi nedeniyle bir aydır ödüllere gidemeyen Yasin Obuz, oyuna gergin başladı. Survivor'da skor 8-3 iken Berkan ile karşılaşan Yasin, parkurda çubuk üzerinde taşıdığı topları düşürdükten sonra kendine sinirlenerek oyunu bıraktı.

Arkadaşlarının seslenmesi sonrasında Yasin yine parkura döndü ve devam etmeye çalıştı. Fakat Berkan arayı açmanın avantajı ile oyunu kazanmayı başardı.

Survivor büyük ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu?

Büyük ödülün kazananı ise 10-3'lük skorla Cemal Can, Barış, Nisa ve Berkan'dan oluşan mavi takım oldu. Survivor Yasin, ödül oyunu sonrasında büyük ödülü kazanan takımın sevinmesine de sinirlendi. Mavi takım, oyun sonrasında özel tezahüratlarını yapınca Yasin'in tepkisi ile karşılaştılar. Yasin "Yapın burada psiko msiko sonra Yaso... Nerede arkadaşlık, kardeşlik? Haydi işinize bakın" dedi.Yasin'in bu sözleri karşısında mavi takım, onun uzun zamandır büyük ödülü kazanmaması yüzünden tepki vermediler.

BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

Survivor 2020'de ödül oyununu 10-3'lük skorla kazanan mavi takım, ilk olarak limuzine binerek gece kalacakları malikaneye gittiler. Malikaneye ulaşan yarışmacılar akşam yemeğinin ardından konforlu odalarında dinlenmeye çekildi.

Survivor büyük ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu?

SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da Sercan, Elif ve Yasin'in yer aldığı kırmızı takım ile Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'dan oluşan mavi takım, içinde limuzin, balon turu ve lüks malikanede konaklamanın bulunduğu ödülü kazanmak için yarıştı.

Büyük ödülün kazananı ise 10-3'lük skorla Cemal Can, Barış, Nisa ve Berkan'dan oluşan mavi takım oldu.

İlgili Haberler

Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı Haber
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında Haber
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Haber
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü Haber
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Kenan Doğulu Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Survivor büyük ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 09:30:41. #1.15#
title