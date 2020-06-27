Survivor büyük ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu? Dün akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da büyük ödül heyecanlı yaşandı. Yarışmacıların kıyasıya rekabete girdiği oyunda heyecanlı anlar ve tartışmalar yaşandı. Peki, Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu? Survivor büyük ödülü kim kazandı?

Her geçen gün fianle br adım daha yaklaşan survvor'da dün akşam büyük ödül heyecaı yaşandı. Yarışmacılar arasında sert diyalogların da yaşandığı gecede büyük ödülü kim kazandı, merak edildi? Survivor büyük ödülü kim kazandı? Survivor'da büyük ödül neydi? Survivor büyük ödül oyununda ne oldu?

DÜN AKŞAM SURVİVOR'DA NELER OLDU?

Survivor 2020'de aldığı cezalar ve takımının kaybetmesi nedeniyle bir aydır ödüllere gidemeyen Yasin Obuz, oyuna gergin başladı. Survivor'da skor 8-3 iken Berkan ile karşılaşan Yasin, parkurda çubuk üzerinde taşıdığı topları düşürdükten sonra kendine sinirlenerek oyunu bıraktı.

Arkadaşlarının seslenmesi sonrasında Yasin yine parkura döndü ve devam etmeye çalıştı. Fakat Berkan arayı açmanın avantajı ile oyunu kazanmayı başardı.

Büyük ödülün kazananı ise 10-3'lük skorla Cemal Can, Barış, Nisa ve Berkan'dan oluşan mavi takım oldu. Survivor Yasin, ödül oyunu sonrasında büyük ödülü kazanan takımın sevinmesine de sinirlendi. Mavi takım, oyun sonrasında özel tezahüratlarını yapınca Yasin'in tepkisi ile karşılaştılar. Yasin "Yapın burada psiko msiko sonra Yaso... Nerede arkadaşlık, kardeşlik? Haydi işinize bakın" dedi.Yasin'in bu sözleri karşısında mavi takım, onun uzun zamandır büyük ödülü kazanmaması yüzünden tepki vermediler.

BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

Survivor 2020'de ödül oyununu 10-3'lük skorla kazanan mavi takım, ilk olarak limuzine binerek gece kalacakları malikaneye gittiler. Malikaneye ulaşan yarışmacılar akşam yemeğinin ardından konforlu odalarında dinlenmeye çekildi.

SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da Sercan, Elif ve Yasin'in yer aldığı kırmızı takım ile Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'dan oluşan mavi takım, içinde limuzin, balon turu ve lüks malikanede konaklamanın bulunduğu ödülü kazanmak için yarıştı.

Büyük ödülün kazananı ise 10-3'lük skorla Cemal Can, Barış, Nisa ve Berkan'dan oluşan mavi takım oldu.