Survivor büyük ödülü kim kazandı? 15 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
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Survivor büyük ödülü kim kazandı? 15 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabetin en üst seviyeye çıktığı Survivor'da izleyiciler heyecanlı anlar yaşadı. Dün akşam yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da büyük ödülü kim kazandı ve 15 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi.

16.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:56

108. bölümü ile izleyiciyle buluşan Survivor'da büyük ödül için yarışmacılar mücadele etti. Mavi ve Kırmızı takımın zorlu rekabeti nefes keserken Survivor'da büyük ödülü kim kazandı ve 15 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı konuları araştırıldı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNU NEYDİ?

15 Haziran akşamı ekrana gelen Survivor'da büüyk ödülüMurat Ceylan açıkladı. Kazanan takım ödül olarak özel jet, şehir turu, şelale gezisi, malikane'deki etkinlikler ve konaklama hakkı elde edecekti.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Nefesleri kesen Survivor 2020'nin bu akşamki ödül oyununda mavi takım ile kırmızı takım karşı karşıya geldi. Elif'in de dahil olduğu ödül oyununda yarışmacılar zaman zaman zor anlar da yaşarken heyecanlı mücadele sonunda ise ödül oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu

Survivor büyük ödülü kim kazandı? 15 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

15 HAZİRAN SURVİVOR'DA NELER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam 108. bölümüyle ekrana geldi. Çeyrek finalden önce son büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele etti. skor 6-6 iken kırmızı takım, üstünlüğü ele geçirdi ve üst üste dört oyunu kazandı. Böylece, 10'a 6 skorla Survivor'da büyük ödül oyununu kazanan Nisa, Cemal Can, Barış ve Berkan'dan oluşan kırmızı takım oldu.

EVRİM OYUNU BIRAKTI

Dokunulmazlık oyunları sonrasında çeyrek finale kalmayı garantileyen kırmızı takım ile bir arkadaşlarına yarın veda edecek olan mavi takım, büyük ödülü kazanmaya çalıştı. İçinde özel jetin, muazzam bir şelale ve malikanenin olduğu büyük ödül için takımların mücadelesi nefes kesti. Müthiş mücadelelerin ekrana geldiği ödül oyununda oyun baştan sonra iki takım arasında gitti geldi.

Oyunda skor 6-6 iken Cemal Can ile Evrim parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Atışlarda Evrim düşürmesi gereken sembolleri sürekli ıska geçince bir anda morali bozuldu. Eline bir top alarak atış yapması gereken sembolü deviren Evrim oyunu bıraktı.

YASİN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mavi takımda Evrim'in oyunu bıraktığı anlar sonrasında skor, kırmızı takım lehine döndü. Bu şekilde oyunu kaybeden mavi takımdan Yasin, oyun sonrasında çok sinirlendi ve gözyaşlarına boğuldu. Yasin'in ağlayarak "Benim ayarımı kaçırmasınlar. Yeter" diye bağırması dikkat çekti.

ÖZEL JET, ÜSTÜ AÇIK ARABA VE MALİKANE

Oyunu kazanan yarışmacılar havaalanına giderek kendilerini bekleyen özel jete bindi. Yarışmacılar özel jetle Dominik Cumhuriyeti'nin Savana bölgesine gitti. Uçaktan inen yarışmacılar üstü açık arabayla doğa harikası bir şelalenin olduğu bölgeye gitti. Burada şelaleye giren yarışmacılar daha sonra piknik yaparak manzaranın tadını çıkardı. Şelalenin ardından lüks bir malikaneye geçen yarışmacılar, önce akşam yemeği yedi sonra konforlu yataklarında uyuyup dinlendi.

Survivor büyük ödülü kim kazandı? 15 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
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