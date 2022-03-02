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Survivor bugünün ödülü ne? 2 Mart Çarşamba ödül ne?

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Survivor bugünün ödülü ne? 2 Mart Çarşamba ödül ne?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürerken 2 Mart Çarşamba günü ödülün ne olduğu merak edilidi. Gönüller ve Ünlüler takımlarını hünerlerini sergilerken izleyiciler Survivor bugünün ödülü ne ve 2 Mart Çarşamba ödül ne gibi konuları merak etti. Peki, Survivor ödül ne?

Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan SUrvivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan ödül oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor bugünün ödülü ne?Mart Salı ödül ne?

SURVİVOR'DA BUGÜNKÜ ÖDÜL NE?

Survivor'da bugünün ödülü cips oldu.

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