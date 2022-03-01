Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan SUrvivor'da heyecan tümhızıyla sürüyor. Bugün yapılan ödül oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor bugünün ödülü ne? 1 Mart Salı ödül ne?

SURVİVOR'DE BUGÜNKÜ ÖDÜL NE?

Survivor 2022 yeni bölüm henüz başlamadı. Bugün yapılacak olan ödül oyununu sayfamızdan

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