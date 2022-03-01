Survivor bugünün ödülü ne? 1 Mart Salı ödül ne?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürerken 1 Mart Salı günü ödülün ne olduğu merak edilidi. Gönüller ve Ünlüler takımlarını hünerlerini sergilerken izleyiciler Survivor bugünün ödülü ne ve 1 Mart Salı ödül ne gibi konuları merak etti. Peki, Survivor ödül ne?
Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan SUrvivor'da heyecan tümhızıyla sürüyor. Bugün yapılan ödül oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor bugünün ödülü ne? 1 Mart Salı ödül ne?
SURVİVOR'DE BUGÜNKÜ ÖDÜL NE?
Survivor 2022 yeni bölüm henüz başlamadı. Bugün yapılacak olan ödül oyununu sayfamızdan
takip edebilirsiniz.
Haberler.com - Gündem