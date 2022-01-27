Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? 27-28 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok?

Survivor bugün olmayacak mı? Survivor 27 Ocak Perşembe günü yok mu? Survivor 28 Ocak Cuma günü yok mu, neden yok? Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok? 27-28 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Survivor bugün yayın akışında yer almadı. Bugün Survivor yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Saat 20:00 'da Recep İvedik 6 filmi yayınlanacaktır. Cuma günü ise Kırmızı Oda'nın yeni bölümü olacağı için Survivor yeni bölümü olmayacak. Survivor'un bir sonraki yeni bölümü 29 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecektir.

27 OCAK PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

19:15 - Survivor All Star

20:00 - Recep İvedik 6

22:30 - Ailecek Şaşkınız

28 OCAK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 - Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Yeni Bölüm

SURVİVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Ünlüler:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Evrim Keklik

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

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