Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? 27-28 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok?
Haberler.com - Gündem
TV8 yayın akışına bakan izleyiciler bugün ve yarın Survivor'ı yayın akışında göremedi. Bunun ardından izleyiciler, Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok? 27-28 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? merak etti. Peki, Survivor bugün neden yok? Survivor yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? İşte bilgiler...
Survivor bugün olmayacak mı? Survivor 27 Ocak Perşembe günü yok mu? Survivor 28 Ocak Cuma günü yok mu, neden yok? Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok? 27-28 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? Detaylar sizlerle...
Survivor bugün yayın akışında yer almadı. Bugün Survivor yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Saat 20:00 'da Recep İvedik 6 filmi yayınlanacaktır. Cuma günü ise Kırmızı Oda'nın yeni bölümü olacağı için Survivor yeni bölümü olmayacak. Survivor'un bir sonraki yeni bölümü 29 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecektir.
- 16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 19:15 - Survivor All Star
- 20:00 - Recep İvedik 6
- 22:30 - Ailecek Şaşkınız
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 20:00 - Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm
- 00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Yeni Bölüm
Ünlüler:
- Çağan Atakan Arslan
- Adem Kılıçcı
- Nagihan Karadere
- Aycan Yanaç
- Barış Murat Yağcı
- Merve Aydın
- Batuhan Karacakaya
- Sema Aydemir
- Furkan Kızılay
- Elif Yıldırım Gören
- Sercan Yıldırım
- Mert Öcal
- Birsen Bekgöz
Gönüllüler:
- Gökhan Keser
- Ogeday Girişken
- Berna Keklikler
- Anıl Berk Baki
- Berkan Karabulut
- Sude Burcu
- Yasin Obuz
- Seda Ocak
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Nisa Bölükbaşı
- Evrim Keklik
- Hikmet Tuğsuz
- Gizem Kerimoğlu
Haberler.com - Gündem