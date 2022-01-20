Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? 20-21 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok?
TV8 yayın akışına bakan izleyiciler bugün ve yarın Survivor'ı yayın akışında göremedi. Bunun ardından izleyiciler, Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok? 20-21 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? merak etti. Peki, Survivor bugün neden yok? Survivor yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? İşte bilgiler...
Survivor bugün olmayacak mı? Survivor 20 Ocak Perşembe günü yok mu? Survivor 21 Ocak Cuma günü yok mu, neden yok? Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok? 20-21 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? Detaylar sizlerle...
Survivor bugün yayın akışında yer almadı. Bugün O Ses Türkiye'nin yarı finali olacak. Bundan dolayı Survivor ekranlara gelmeyecek. Gelecek haftalarda Perşembe günleri de Survivor'un yayınlanması bekleniyor. Ek olarak 21 Ocak Cuma günü de O Ses Türkiye'nin finali yapılacak. Bundan dolayı Cuma günü de Survivor ekranlara gelmeyecek.
- 16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 20:00 - O Ses Türkiye/ Yarı Final
- 00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 20:00 - O Ses Türkiye/ Final
- 00:15 -Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Yeni Bölüm
Ünlüler:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Gönüllüler:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Berna Keklikler
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Yasin Obuz
Seda Ocak
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Evrim Keklik
Hikmet Tuğsuz
Gizem Kerimoğlu