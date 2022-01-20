Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? 20-21 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok?

TV8 yayın akışına bakan izleyiciler bugün ve yarın Survivor'ı yayın akışında göremedi. Bunun ardından izleyiciler, Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok? 20-21 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? merak etti. Peki, Survivor bugün neden yok? Survivor yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor? İşte bilgiler...

Survivor bugün olmayacak mı? Survivor 20 Ocak Perşembe günü yok mu? Survivor 21 Ocak Cuma günü yok mu, neden yok? Survivor bugün ve yarın yok mu, neden yok? Survivor Perşembe ve Cuma yok mu, neden yok? 20-21 Ocak Perşembe ve Cuma günü Survivor yok mu, neden yok? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Survivor bugün yayın akışında yer almadı. Bugün O Ses Türkiye'nin yarı finali olacak. Bundan dolayı Survivor ekranlara gelmeyecek. Gelecek haftalarda Perşembe günleri de Survivor'un yayınlanması bekleniyor. Ek olarak 21 Ocak Cuma günü de O Ses Türkiye'nin finali yapılacak. Bundan dolayı Cuma günü de Survivor ekranlara gelmeyecek.

20 OCAK PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 - O Ses Türkiye/ Yarı Final

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

21 OCAK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 - O Ses Türkiye/ Final

00:15 -Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular/ Yeni Bölüm

SURVİVOR 2022 ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Ünlüler:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Gönüllüler:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Berna Keklikler

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Yasin Obuz

Seda Ocak

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Evrim Keklik

Hikmet Tuğsuz

Gizem Kerimoğlu

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