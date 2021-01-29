Survivor bugün var mı? Survivor hangi günler var? Survivor son bölüm özeti! Survivor ödül oyununu kim kazandı?
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Survivor bugün var mı? Survivor hangi günler var? Survivor son bölüm özeti! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

29.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:25
Survivor bugün var mı? Survivor hangi günler var? Survivor son bölüm özeti! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Yoğun ilgiyle izlenen Survivor yarışması hangi günler yayınlanıyor? Survivor bugün var mı? Survivor hangi günler var? Survivor son bölüm özeti!

Her yıl merakla beklenen ve izleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor yarışması bu yıl tüm hızıyla devam ediyor. Survivor bugün var mı? Survivor hangi günler var? Survivor son bölüm özeti! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR BUGÜN VAR MI?

Haftanın belli günlerinde yayınlanan Survivor yarışması, bugün yayınlanmayacak. TV8 ekranlarında yayınlanan kanalda bugün sevilen dizi Kırmızı Oda yer almaktadır.

SURVIVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışması, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri yayınlanmaktadır. Çarşamba günü Doğduğun Ev Kaderindir, Cuma günü ise, Kırmızı Oda dizisinin yer alması sebebiyle yayınlanmamaktadır.

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ! ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

28 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yarışma programı Survivor, ödül oyunu ile geceye damga vurdu. Kıyasıya geçen yarışmada Gönüllüler ödülün sahibi oldu. Köfte ekmek olan ödülü kazanan Gönüllüler diğer oyunlara motive için önemli adım attı. TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da gönüllüler takımında yer alan isimlerden Yunus Emre'nin gecenin bir vakti aniden yere yığılması büyük paniğe neden oldu.

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