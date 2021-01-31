Survivor bugün (31 Ocak) yeni bölüm var mı? Survivor 2021 yeni yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor 2021, başladığı günden itibaren büyük merakla takip ediliyor. Haftanın belirli günleri yayınlanan program hakkında Survivor 2021 bugün yeni bölüm var mı? Survivor yeni yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor? sorularının cevapları merak ediliyor.