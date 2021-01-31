Survivor bugün (31 Ocak) yeni bölüm var mı? Survivor 2021 yeni yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor?
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Survivor bugün (31 Ocak) yeni bölüm var mı? Survivor 2021 yeni yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor?

31.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:42
Survivor bugün (31 Ocak) yeni bölüm var mı? Survivor 2021 yeni yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor 2021, başladığı günden itibaren büyük merakla takip ediliyor. Haftanın belirli günleri yayınlanan program hakkında Survivor 2021 bugün yeni bölüm var mı? Survivor yeni yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor? sorularının cevapları merak ediliyor.

Merakla takip edilen Survivor hakkında sorulan soruların cevaplarını sizler için derledik. Survivor 2021 bugün yeni bölüm var mı? Survivor yeni yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor?

SURVIVOR BUGÜN 31 OCAK YENİ BÖLÜM VAR MI?

Haftanın belirli günleri ekrana gelen Survivor 2021, pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor'ın ilk bölümü 31 Ocak 2021 Pazar yani bu akşam saat 20.00'de yayınlanacaktır.

SURVİVOR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Survivor'ın ilk bölümü 31 Ocak 2021 Perşembe günü TV 8 ekranlarında bu akşam saat 20.00'de yayınlanacaktır.

SURVIVOR 2021 YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?

ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Özbek

Batuhan Karacakaya

Çağrı Atakan

Hayrettin Karaoğuz

İlayda Şeker

İsmail Balaban

Melis Sezer

Merve Aydın

Öykü Çelik

Sergen Bayar

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Aleyna Kalaycıoğlu

Ayşe Yüksel

Baran Köse

Duygu Serap Salman

Emin Günenç

Hanzade Ofluoğlu

Steven Salam

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu

Uğurtan Dora

Yiğit Poyraz

Yunus Emre Karabacak

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