Survivor bugün (31 Ocak) yeni bölüm var mı? Survivor 2021 yeni yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Survivor 2021, başladığı günden itibaren büyük merakla takip ediliyor. Haftanın belirli günleri yayınlanan program hakkında Survivor 2021 bugün yeni bölüm var mı? Survivor yeni yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor? sorularının cevapları merak ediliyor.
Merakla takip edilen Survivor hakkında sorulan soruların cevaplarını sizler için derledik. Survivor 2021 bugün yeni bölüm var mı? Survivor yeni yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman, saat kaçta başlıyor?
SURVIVOR BUGÜN 31 OCAK YENİ BÖLÜM VAR MI?
Haftanın belirli günleri ekrana gelen Survivor 2021, pazar akşamları TV8 ekranlarında yayınlanıyor.
SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Survivor'ın ilk bölümü 31 Ocak 2021 Pazar yani bu akşam saat 20.00'de yayınlanacaktır.
SURVİVOR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?
Survivor'ın ilk bölümü 31 Ocak 2021 Perşembe günü TV 8 ekranlarında bu akşam saat 20.00'de yayınlanacaktır.
SURVIVOR 2021 YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?
ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Özbek
Batuhan Karacakaya
Çağrı Atakan
Hayrettin Karaoğuz
İlayda Şeker
İsmail Balaban
Melis Sezer
Merve Aydın
Öykü Çelik
Sergen Bayar
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Aleyna Kalaycıoğlu
Ayşe Yüksel
Baran Köse
Duygu Serap Salman
Emin Günenç
Hanzade Ofluoğlu
Steven Salam
Sultan Reşat Hacıahmetoğlu
Uğurtan Dora
Yiğit Poyraz
Yunus Emre Karabacak