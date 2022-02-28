Survivor bu haftanın eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 28 Şubat kimler yazıldı? Sürgün adasına giden 4 kişi kimdir?

Sürgün adasına kim gitti? Heyecanla beklenen Survivor'ın yeni bölümü başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da 7. hafta 3. gün oyunları kimin kazandığı merak edildi. 28 Şubat Pazartesi bugün Survivor sürgüne kim gitti, sürgün adasında merak edildi. Survivor eleme adayları kimler? 1. 2. 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 28 Şubat kimler yazıldı? Sürgün adasına giden 4 kişi kimdir? Survivor'da sürgün adasına kim gitti? Sürgüne kim gitti? Sürgün kampına kim gitti? İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde Ünlüler kazandı. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın üçüncü Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler arasında oylama başladı. Birazdan açıklanacak.

Haftanın tüm eleme adayları belli oldu. Eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Evrim

Evrim 2. eleme adayı : Aşkım

Aşkım 3. eleme adayı : Yasin

Yasin 4. eleme adayı : Gökhan

Bugün Gönüllüler takımından Sürgün adasına giden isim Yasin oldu. Gönüllüler takımında performans 1. si Seda olurken, Seda 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini söyledi.

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