Survivor bu hafta kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor elenenler 2022! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Survivor bu hafta kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor elenenler 2022!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Survivor bu hafta kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor elenenler 2022!

Survivor bu hafta kim elendi sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen Survivor All Star başladı. Sürprizlerle başlayan Survivor'da dördüncü gün sona erdi. Survivor bu hafta kim elendi? Dün Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? merak edildi. Survivor kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte detaylar...

Survivor elenenler 2022 merak ediliyor. TV8'de Survivor All Star 2022 sezonu başladı. Heyecanlı dolu anlar yaşanan yeni bölümde sürgün adasına giden 4. isim belirlendi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor bu hafta kim elendi? Bu akşam Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? İşte sonuçlar ve detaylar…

Survivor'da eleme adayları Gizem, Sercan, Bora ve Furkan oldu. Yapılan SMS oylaması sonucu en az oyu alan isim Furkan oldu ve böylelikle Furkan Survivor All Star'a veda eden 4. isim oldu.

Survivor bu hafta kim elendi? Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor elenenler 2022!

  • Gizem
  • Sercan
  • Bora
  • Furkan

  • Aycan
  • Ayşıl
  • Gizem
  • Furkan

Survivor ödül oyununda bu akşam erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yarıştı. Kadınlar mücadelesinde 8 - 5 ünlüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesinde gönüllüler 8 - 7 kazandı ve en iyiler mücadelesine geçildi. En iyiler mücadelesinde ünlüler takımı 3 - 1 kazanarak ödülün sahibi oldu.

Kadınlar mücadelesi:

Ünlüler 8 - 5 Gönüllüler

Erkekler mücadelesi:

Ünlüler 7 - 8 Gönüllüler

En iyiler mücadelesi

Ünlüler 3 - 1 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlüler 2 - 1 Gönüllüler

Survivor ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

Haberler.com - Gündem

Survivor All Star, Survivor 2022, Survivor, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title