Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm saat kaçta? Survivor bugün var mı? Survivor hangi günler var? TV8 yayın akışı!
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Survivor bugün var mı? sorusu TV8'in en çok izlenen yarışma programı hakkında her gün sorulmakta. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümleri hakkında Survivor yeni bölüm ne zaman başlayacak? Survivor yeni bölüm saat kaçta? Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor neden yok? Survivor bugün var mı? Survivor hangi günler var? TV8 yayın akışı! soruları araştırılıyor. İşte cevapları...
Survivor bu akşam var mı? sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yeni sezonda heyecana kaldığı yerden devam eden Survivor bu sezon All Star kadrosu ile izleyicisiyle buluştu. Survivor bugün var mı? sorusu TV8'in en çok izlenen yarışma programı hakkında her gün sorulmakta. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümleri hakkında Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm saat kaçta? Survivor neden yok? Survivor bugün var mı? Survivor hangi günler var? TV8 yayın akışı! soruları araştırılıyor. İşte cevapları..
Survivor bu akşam TV8'de ekranlara yeni bölümüyle gelecek. Eleme gecesinin yaşanacağı yeni bölümde heyecan dolu dakikalar yaşanacak.
Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.
Survivor All Star 2022 yeni bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.
Survivor'ı neredeyse her akşam TV8 ekranlarında yayınlanması üzerine izleyiciler Survivor haftada kaç gün var sorusuna yanıt aradı. Survivor güncel yayın akışı dahilinde haftada 5 gün yayınlanmaktadır. Yayınlandığı günler; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleridir.
- 13:30 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
Bugünkü dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı ve bu haftanın 3. Sürgün adasına gidecek olan ismi Gönüllüler takımından olacak. Gönüllüler takımı ada konseyinde bir kişinin ismini belirleyerek onu Sürgün adasına gönderecek.
- 1. eleme adayı : Barış
- 2. eleme adayı : Birsen
- 3. eleme adayı : Evrim
- 4. eleme adayı : Mert
Gönüllüler takımından Sürgün adasına giden isim Evrim oldu. Ünlüler takımında performans 1. si Batuhan olurken, Batuhan 4. eleme adayı olarak Mert'in ismini söyledi.
Survivor 2022 All Star şuana kadar elenen isimler:
- Gizem
- Ayşıl
Ünlüler Kadrosu:
Furkan Kızılay
Çağan Atakan Arslan
Mert Öcal
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Birsen Bekgöz
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Gönüllüler Kadrosu:
Nisa Bölükbaşı
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Gizem Kerimoğlu
Berna Keklikler
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Hikmet Tuğsuz
Yasin Obuz
Seda Ocak
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Evrim Keklik