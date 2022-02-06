Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm yok mu? Survivor hangi günler var? 6 Şubat TV8 yayın akışı!

Survivor bu akşam var mı sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yeni sezonda heyecana kaldığı yerden devam eden Survivor bu sezon All Star kadrosu ile izleyicisiyle buluştu. Survivor bugün var mı? sorusu TV8'in en çok izlenen yarışma programı hakkında her gün sorulmakta. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümleri hakkında Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor neden yok? Survivor bugün var mı? Survivor hangi günler var? TV8 yayın akışı! soruları araştırılıyor. İşte cevapları..

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor bu akşam yayın akışında yer alan programlar arasında.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor All Star 2022 yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR HAFTADA KAÇ GÜN VAR?

Survivor'ı neredeyse her akşam TV8 ekranlarında yayınlanması üzerine izleyiciler Survivor haftada kaç gün var sorusuna yanıt aradı. Survivor güncel yayın akışı dahilinde haftada 5 gün yayınlanmaktadır. Yayınlandığı günler; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleridir.

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun

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