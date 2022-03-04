TV8'in en çok izlenen yarışma programı hakkında her gün sorulmakta. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı Survivor'ın yeni bölümleri hakkında Survivor yeni bölüm ne zaman başlayacak? Peki, Survivor bu akşam var mı? 4 Mart Cuma Bugün Survivor var mı?

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor bu akşam 20.00'de TV 8 ekranlarında olacak.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR?

Survivor yarışma programı Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor All Star 2022 yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da TV8'de. Survivor yarışma programı Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

Haberler.com - Gündem