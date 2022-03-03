Survivor Birleşme Partisi oyununu hangi takım kazandı? 3 Mart Perşembe Survivor Birleşme Partisii kim kazandı?

Survivor Birleşme Partisi oyununu hangi takım kazandı? Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan Birleşme Partisi oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor Birleşme Partisi oyununu kim kazandı? Survivor pizza Birleşme Partisi kim kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİOYUNU KİM KAZANDI?

Birleşme Partisi kadınlar bölümünde son durum: