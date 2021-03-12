Survivor birleşme partisi ne zaman?
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Survivor birleşme partisi ne zaman?

12.03.2021 00:44 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:48
Survivor birleşme partisi ne zaman?

Bu yıl büyük heyecanla başlayan Survivor yarışmasında birleşme partisi hazırlıkları başladı. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman? 2021 Survivor birleşme partisi konukları kimler?

Her yıl Survivor birleşme partisi büyük merakla izleniyor. Survivor yarışmasında birleşme partisi hazırlıkları başladı. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman? 2021 Survivor birleşme partisi konukları kimler?

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı'nın konseyde birleşme partisinden bahsetti. Büyük hazırlık yaptıklarını dile Acun Ilıcalı, iyi hazırlandıklarını ve sürpriz konuklar olacağını söyledi. Survivor birleşme partisi 2 eleme sonrası gerçekleşecek.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KATILACAK İSİMLER

Aleyna

Steven

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