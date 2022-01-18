Survivor birincileri! 2018, 2019, 2020, 2021 Survivor şampiyonları... Kim şampiyon oldu? - Haberler
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Survivor birincileri! 2018, 2019, 2020, 2021 Survivor şampiyonları... Kim şampiyon oldu?

Survivor birincileri! 2018, 2019, 2020, 2021 Survivor şampiyonları... Kim şampiyon oldu?
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Survivor 2022, Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality tv yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. 2011'de bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. 2018'de Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başladı. İşte, bu zamana kadarki Survivor şampiyonları ve Survivor birincileri... 2018, 2019, 2020, 2021 Survivor şampiyonları... Kim şampiyon oldu?

Survivor şampiyonları ve Survivor birincileri gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İlk kez22 Mart 2005 tarihinde yayınlanan Survivor, Türkiye'nin en uzun süredir devam eden ve en çok izlenen yarışma programı olarak rekorunu hâlen korumaktadır. Survivor birincileri! 2018, 2019, 2020, 2021 Survivor şampiyonları... Kim şampiyon oldu?

SURVIVOR BİRİNCİLERİ

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2. kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur. Daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler olmuştur. Bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, Nagihan Karadere ikinci, Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halinde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci ve Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur. 2021'de yine Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım mücadele etmiştir. Aleyna Kalaycıoğlu dördüncü, Ayşe Yüksel üçüncü, Yiğit Poyraz ikinci ve İsmail Balaban şampiyon olmuştur.

SURVIVOR ŞAMPİYONLARI

Survivor Türkiye
Ülke Yıl Program Birinci Mekan
Türkiye 2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera Uğur Pektaş Palau
Türkiye 2006 Survivor Türkiye - Yunanistan Derya Durmuşlar Panama
Türkiye 2007 Survivor Aslanlar - Kanaryalar Taner Özdeş
Türkiye 2010 Survivor Kızlar - Erkekler Merve Oflaz Filipinler
Türkiye 2011 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Derya Büyükuncu Dominik Cumhuriyeti
Türkiye 2012 Nihat Altınkaya
Türkiye 2013 Hilmi Cem İntepe
Türkiye 2014 Turabi Çamkıran
Türkiye 2015 Survivor All Star
Türkiye 2016 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Çağan Atakan Arslan
Türkiye 2017 Ogeday Girişken
Türkiye 2018 Adem Kılıççı
Türkiye
Yunanistan 		2019 Survivor Türkiye-Yunanistan Yusuf Karakaya
Katerina Dalaka
Türkiye 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler Cemal Can Canseven
Türkiye 2021 İsmail Balaban
Türkiye 2022 Survivor 2022: All Star

Haberler.com - Gündem

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