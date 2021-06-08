Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı?

Bireysel dokunulmazlık oynan Salı günü büyük rekabete sahne oldu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Ayşe kim? Aleyna Kalaycıoğlu kim?