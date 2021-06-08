Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı?
Bireysel dokunulmazlık oynan Salı günü büyük rekabete sahne oldu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Ayşe kim? Aleyna Kalaycıoğlu kim?
Bireysel dokunulmazlık oynan Salı günü büyük rekabete sahne oldu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Ayşe kim? Aleyna Kalaycıoğlu kim?
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Devam eden dokunulmazlık mücadelesinde kıyasıya rekabet devam ediyor. Kazanan kişinin eleme adayını belirleyeceği Survivor yarışması detayları haberimizde.
SURVIVOR ELEME ADAYLARI
Aleyna,
Ayşe,
Steven