Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Kişi sayısında yaşanan azlık sebebiyle dokunulmazlık oyunu bireysele döndü. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 5 Haziran Cumartesi Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Kişi sayısında yaşanan azlık sebebiyle dokunulmazlık oyunu bireysele döndü. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 5 Haziran Cumartesi Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasında son 7 yarışmacı kalması sebebiyle dokunulmazlık oyunu bireysele döndü. Poyraz'ın İsmail'i yenmesi ile birlikte son iki final yarışmacısı Batuhan ve Poyraz oldu. Poyraz, 5-0 dokunulmazlığın sahibi oldu.