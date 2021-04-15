Anlat bakalım kaç kaç? Survivor Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 15 Nisan Anlat Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?
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Anlat bakalım kaç kaç? Survivor Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 15 Nisan Anlat Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?

Anlat bakalım kaç kaç? Survivor Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 15 Nisan Anlat Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Survivor 15 Nisan yeni yarışmasıyla ekranlara geldi. Heyecanla beklenen Anlat Bakalım yarışmasının kazananı merak ediliyor. Peki 15 Nisan Perşembe Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı? Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım ödülü ne?

Survivor Anlat Bakalım yarışması heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın kazananı açık artırma ödülünde daha yüksek bütçeyle başlayacak. Peki, 15 Nisan Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Hangi takım kazandı?

SURVİVOR 15 NİSAN ANLAT BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Anlat bakalım oyunu devam ediyor. Güncel skor:

Gönüllüler: 4

Ünlüler: 2

ANLAT BAKALIM ÖDÜL NE?

Kazanan takım Eti Topkek kazanacak.

Anlat bakalım kaç kaç? Survivor Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 15 Nisan Anlat Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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