Anlat bakalım kaç kaç? Survivor Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 15 Nisan Anlat Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?

Survivor 15 Nisan yeni yarışmasıyla ekranlara geldi. Heyecanla beklenen Anlat Bakalım yarışmasının kazananı merak ediliyor. Peki 15 Nisan Perşembe Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı? Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım ödülü ne?