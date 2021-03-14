Survivor Bil Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 14 Mart Bil Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?
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Survivor Bil Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 14 Mart Bil Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?

14.03.2021 20:04 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:24
Survivor Bil Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 14 Mart Bil Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?

Survivor 14 Mart yeni yarışmasıyla ekranlara geldi. Heyecanla beklenen Bil Bakalım yarışmasının kazananı merak ediliyor. Peki 14 Mart Pazar Bil Bakalım kim kazandı? Survivor Bil Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı? Gönüllüler mi kazandı? Survivor Bil Bakalım ödülü ne?

Survivor Bil Bakalım yarışması heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın kazananı açık artırma ödülünde daha yüksek bütçeyle başlayacak. Peki, 14 Mart Survivor Bil Bakalım kim kazandı? Hangi takım kazandı?

SURVİVOR 14 MART BİL BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bil Bakalım yarışması şuanda 6-3 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor. Yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Güncellemeleri paylaşacağız.

Survivor Bil Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 14 Mart Bil Bakalım kazananı kim?

Şuanda skor 6-4 oldu.

Survivor Bil Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 14 Mart Bil Bakalım kazananı kim?

Bil Bakalım yarışması sona erdi. Kazanan takım 10-9 skorla Gönüllüler oldu.

SURVİVOR BİL BAKALIM KAÇ KAÇ BİTTİ?

ÜNLÜLER 9 - 10 GÖNÜLLÜLER

BİL BAKALIM ÖDÜLÜ NE?

14 Mart Pazar Survivor Bil Bakalım ödülü Döner oldu.

Buna ek olarak Survivor Bil Bakalım yarışmasını kazananlar açık artırmada daha fazla bütçeyle yarışa başlayacaktır. Yapılan açıklamaya göre Survivor Bil Bakalım kazananlar diğer takımın 2 katı fazla paraya sahip olacak ve açık arttırmaya öyle başlayacak. Bu durumda avantar sağlayacaktır.

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