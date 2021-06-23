Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elenen Berkay Yuvakuran biyografisi!
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Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elenen Berkay Yuvakuran biyografisi!

Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında? Survivor'dan elenen Berkay Yuvakuran biyografisi!
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Survivor'da, SMS oylamasının sonuçlarına göre Survivor 2021'den yarı final öncesinde elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2021'den elenen yarışmacı Berkay Yuvakuran oldu. Peki, Survivor Berkay kimdir, kaç yaşında?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de perşembe günü yapılacak yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı. Yarı final öncesinde elemeye kalan yarışmacılar arasında en az oyu alan Berkay, adaya veda eden isim oldu. İşte, Survivor'dan elenen Berkay Yuvakuran biyografisi!

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

2 Kasım 1997 doğumlu Berkay Yuvakuran, İstanbul Şişli dünyaya geldi. Survivor Berkay Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun oldu. Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Berkay Yuvakuran'in ağabeyi ise Beşiktaş'ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'dır. Survivor son yedek yarışmacıları arasında yer alan Berkay Yuvakuran, gönüllüler takımı için ter döküyordü.

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