Survivor Berkay babası kimdir? Survivor Berkay'ın babası Semih Yuvakuran kimdir? Survivor 2021 Berkay kim, kaç yaşında?
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Survivor Berkay babası kimdir? Survivor Berkay'ın babası Semih Yuvakuran kimdir? Survivor 2021 Berkay kim, kaç yaşında?

Survivor Berkay babası kimdir? Survivor Berkay'ın babası Semih Yuvakuran kimdir? Survivor 2021 Berkay kim, kaç yaşında?
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Bu sezon yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında başarılı performansı ile dikkat çeken isimlerden olan Berkay hakkında Survivor Berkay babası kimdir? Survivor 2021 Berkay kim, kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılıyor. Performansıyla merak toplayan Survivor Berkay'ın boyu kaç? Survivor Berkay kardeşi kimdir?

Bu sezon yayınlanan Survivor yarışmasında başarılı performansı ile dikkat çeken, sporcu geçmişine sahip Survivor Berkay boyu kaç? Survivor Berkay kaç yaşında, kardeşi kim?

SURVIVOR BERKAY KİMDİR?

Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul, Şişli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur. 23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer Spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran, bekardır.

Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Aile kökleri Makedonya'ya dayanan Berkay Yuvakuran, baba tarafından Bursa'lıdır. Üçüz olarak dünyaya gelen Berkay Yuvakuran'ın Utku ve Alperen isminde kardeşleri vardır. Berkay Yuvakuran'ın kardeşi Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapmaktadır. Berkay Yuvakuran futbol hayatına Pendikspor'un alt yapısında başlamıştır.

SURVIVOR BERKAY KARDEŞİ

Utku Yuvakuran Kaleci mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Sol bek mevkisinde oynamış eski millî futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur.

SURVIVOR BERKAY'IN BABASI KİMDİR?

Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tariginde İstanbul, Şişli'de dünyaya gelmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Aile kökleri Makedonya'ya dayanan Berkay Yuvakuran, baba tarafından Bursa'lıdır.

SEMİH YUVAKURAN KİMDİR?

1 Eylül 1963 tarihinde Bursa'da doğmuştur.

Futbol hayatına Bursaspor'da başladı. Ardından hem Galatasaray'da hem de Fenerbahçe'de forma giydi.

Galatasaray'ın 14 yıl aradan sonra şampiyon olmasına sebep olan efsane takımın kadrosunda yer almıştır.

Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray takımının Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkmasında büyük bir rol oynamıştır.

Toplamda 25 kez milli formayı giyen Yuvakuran, 1989 – 1990 sezonunun sonunda Fenerbahçe takımına transfer olmuştur.

Galatasaray takımındayken başarıdan başarıya koşarken Fenerbahçe takımında aynı başarıyı gösterememiştir. Ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bir daha milli takıma girememiştir.

Solbek mevkinde oynayan futbolcu A Milli takımda da 21 yılında astım hastalığı yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Emeklilik sonrası, 2004-2005 yılları arası Gebzespor ve 2011-2012 yılları arası Denizlispor takımlarında teknik direktör olarak çalıştı.

Son olarak Türkmenistan'ın FC Balkan takımını çalıştırmış ve 12 puan geride aldığı takımı şampiyon yapmıştır.

Semih Yuvakuran, Kanal 7 spor haberlerinde sunuculuk yaptı, FB TV'de de zaman zaman Maça Doğru Programı'nda maç yorumları yapmaktadır.

Semih Yuvakuran, Aycan Yuvakuran ile evli olup, Alperen, Utku ve Berkay adında üçüz erkek çocukları vardır.

Semih Yuvakuran, nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV'de yayınlanan "Ben Burdan Atlarım" yarışmacıları arasında idi.

Futbol Kariyeri :

1982 -1984 – Bursaspor

1984 -1990 – Galatasaray

1990 -1996 – Fenerbahçe

1995 -1996 – Edirnespor (Kiralık)

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Survivor Berkay babası kimdir? Survivor Berkay'ın babası Semih Yuvakuran kimdir? Survivor 2021 Berkay kim, kaç yaşında? - Haberler
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