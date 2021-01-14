Survivor Batuhan kimdir? Survivor Batuhan hangi dizilerde oynadı? Batuhan Karacakaya kaç yaşında?

Survivor 2021'de yarışan Survivor Batuhan, aslında oldukça tanıdık bir isim. Aşk-ı Memnu dizisiyle bir dönem her evin sevilen küçük çocuğu Bülent olarak ekranlarda boy gösteren Batuhan Karacakaya Survivor yarışmasında da boy gösteriyor. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya yaşı kaçtır? Survivor Batuhan hangi dizilerde oynadı?

Survivor 2021 yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden birisi de yıllar önce Aşk-ı Memnu''nun Bülent'i olarak akıllarda yer eden Batuhan Karacakaya. Peki, Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya yaşı kaçtır? Survivor Batuhan hangi dizilerde oynadı?

SURVİVOR BATUHAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Survivor Batuhan hangi dizilerde oynadı sorusunun en belirgin cevabı Aş-ı Memnu'dur. Batuhan Karacakaya, daha ufacık bir çocukken Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya gibi isimlerle Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i daha sonra şu dizilerde yer almıştır:

2016-2017/ Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

2011-2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004/ Büyük Buluşma (Tunç)

SURVİVOR BATUHAN OYNADIĞI FİLMLER:

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

5 Şubat 1997'de İstanbul'da doğmuştur. Türk oyuncu olan Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.