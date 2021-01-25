Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında? Survivor Batuhan nereli ve Instagram adresi nedir?

TV8 kanalının her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacılar, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Kimi yarışmacının yaşı merak edilirken kimi yarışmacının mesleği merak ediliyor. Aynı zamanda memleketleri de merak konusu olan yarışmacıların bir bir biyografileri araştırılıyor. Bu isimlerden biri de Batuhan Karacakaya. Peki Survivor 2021 Batuhan kimdir, nerelidir? Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında? İşte Survivor 2021 yarışmacıları arasında olan ve Ünlüler takımı için mücadele veren Batuhan Karacaya'nın hayatına dair bilinenler...

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 Ünlüler Takımı kadrosunda yer almaktadır. İstanbul'da dünyaya gelen Survivor Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Fiziği ve yakışıklılığıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Batuhan Karacakaya yaşı ise 24'tür. 24 yaşındaki Survivor Batuhan setlere adım attığında henüz 11 yaşındaydı. Bu da onu 13 yıldır aktif olarak ekranlarda yer alan bir haline getiriyor.

Yaşadığı fiziksel değişim ile uzun süre gündemde kalan Survivor Batuhan Karacakaya'nın Instagram paylaşımı

BATUHAN KARACAKAYA BOYU KAÇ, KİLOSU KAÇ?

Batuhan Karacakaya boyu da Survivor 2021 ile birlikte cevabı en çok aranan sorular içerisinde yer aldı. Hafızalarda çocukluk yılları ile kalsa da Batuhan Karacakaya, mankenleri kıskandıran bir görüntüye sahip. Yani Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i bir hayli uzun. Oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya boyu 1.82'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75'tir.

BATUHAN KARACAKAYA MESLEĞİ NE?

Batuhan Karacakaya'yı tüm Türkiye tanısa da, onunla ilgili ayrıntıları yazmakta fayda var. Batuhan Karacakaya başarılı bir oyuncudur. Genç isim, Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer almaktadır. Batuhan Karacakaya, mesleğiyle ilgili katıldığı programlar ve verdiği röportajlarda sık sık konuşmuştur. Batuhan Karacakaya ayrıca 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya'nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KARİYERİ

Survivor 2021 yarışmacıları arasında bulunan Batuhan Karacakaya, her ne kadar Aşk-ı Memnu'nun Bülent Ziyagil'i olarak tanınsa da, sonrasında birçok filmde ve dizide rol almıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır. Diziden ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca üniversite sınavlarına hazırlanan ve üniversiteye giden Batuhan Karacakaya kariyerine üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisiyle devam etmiştir. Ailesinin, eğitim konusunda hassas olduğunu söyleyen Survivor Batuhan, oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda babası ile yaptığı bir konuşmadan da şöyle bahsediyor: "En başından beri ailem eğitimim konusunda hassas davrandı. Oyunculuk için ajansa yazıldığım dönem babam beni uyarmış, takdirlerim teşekkür olursa beni setten alacağını söylemişti." Batuhan Karacakaya, odasının duvarlarında takdir belgelerinin asılı olduğunu ve verdiği sözü tuttuğunu belirtiyor ve ekliyor: Eğitim her zaman önceliğim.

Batuhan Karacakaya, Kanal D Ekranlarında izleyiciyle buluşan Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakterine hayat vermiştir. Batuhan Karacakaya'nın Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşları Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Beren Saat ve Hazal Kaya gibi, dönemin en ünlü oyuncularıydı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Öte yandan biraz geriye gitmek gerekirse Batuhan Karacakaya'nın ilk dizisi Aşk-ı Memnu da değil. 1997 doğumlu Karacakaya, 2004 yılında Büyük Buluşma dizinde Tunç karakterine, 2005 yılında Beşinci Boyut dizisinde Arif-Emre karakterine, 2007 yılında da Bıçak Sırtı dizisinde Murat Ertuğrul karakterine hayat vermiştir. Batuhan Karacakaya, 2016 yılında ise Diriliş Ertuğrul dizisine dahil olup Dündar'ı canlandırmıştır. Diriliş Ertuğrul'daki performansıyla da dikkatleri üzerine toplayan Batuhan Karacakaya, başarısını bir üst basamağa taşımayı bilmiştir.

Batuhan Karacakaya'nın film kariyeri de, dizi kariyeri kadar etkileyici… 2010 yılında iki sinema filminde birden yer alan Survivor Batuhan, Bekle Beni ve Dersimiz Atatürk filmlerinde oynamıştır. Batuhan Karacakaya 2011 yılında, o dönem çok konuşulan sinema filmlerinden olan Aşk Tesadüfleri Sever, 2012 yılında ise 'Uzun Hikaye' filminde oynamıştır. Batuhan Karacakaya, Aşk Tesadüfleri Sever filminde, başrol oyuncusu Mehmet Günsür'ün, bu filmdeki çocukluğunu canlandırmıştır. Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde ise Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Bey'in kardeşi olan Dündar'ı canlandırmıştır.

Batuhan Karacakaya, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve reytinglerde büyük başarı gösteren Diriliş Ertuğrul dizisinde de büyük başarı göstermiştir. Karacakaya, dizinin başrolü olan Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Bey'in kardeşi Dündar'a hayat vermiştir. Batuhan Karacakaya'nın kariyerinde önemli bir yere sahip olan bu dizide, Düzyatan'ın dışında pek çok başka ünlü oyuncu da yer almıştır.

"İLK OYUNCULUK TEKLİFİ ALAN KARDEŞİMDİ"

Batuhan Karacakaya, yıllar önce verdiği bir röportajda ailesiyle ilgili de merak edilenleri anlatıyor. Annesinin ev hanımı olduğunu ve bir dönem menajerliğini yaptığını söyleyen Batuhan Karacakaya, babasının mimar olduğunu belirtiyor. Karacakaya, daha da şaşırtıcıyı bilgiyi, kız kardeşinden bahsederken paylaşıyor. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, asıl teklifin kız kardeşine geldiğini söyleyen Karacakaya, onun sarışın, mavi gözlü olduğunu ve daha da dikkat çektiğini aktarıyor. Öte yandan Batuhan Karacakaya'nın annesinin adı Gülhayat Karacakaya, babasının ismi ise Birol Karacakaya'dır.

"YÜZÜYORDUM, YÜZMEYE DEVAM ETTİM"

Batuhan Karacakaya, fiziksel değişimini ise yüzmeye borçlu olduğunu belirtiyor. Batuhan Karacakaya'nın yıllar içinde yaşadığı değişim birçok kez haber sitelerine manşet olmuş ve çocukluktan çıkıp gençliğe adım atışı, ilgiyle takip edilmişti. Survivor Batuhan, kendini kişilik olarak da vücut olarak da geliştirdiğini ifade ediyor ve dizilerde rol aldığı yıllardan itibaren yüzdüğünü bunun yanı sıra vücut geliştirme ile de ilgilendiğini, olumlu şekilde geri dönüşler alınca da bundan vazgeçmeyip devam ettiğini belirtiyor.

BATUHAN KARACAKAYA SEVGİLİSİ VAR MI? EVLİ Mİ BEKAR MI?

Batuhan Karacakaya yakışıklılığıyla ve dış görünüşüyle göz doldururken, pek kişi onun evli olup olmadığını da merak etti. 23 yaşındaki Batuhan Karacakaya'nın bilinen bir ilişkisi bulunmamaktadır. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda genellikle gezdiği ve tatil yaptığı yerlerden paylaşımlar yapan Batuhan Karacakaya, rol aldığı dizilerden kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor. Instagram'da şu an itibariyle 200 bine yakın takipçisi bulunan Batuhan Karacakaya'nın Instagram kullanıcı adı: @karacakayaaa'dır.