Survivor'dafinalistler belli oldu. Finale kalan isimler arasında tek kadın yarışmacı olarak dikkat çeken Batuhan hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya daha önce şampiyon oldu mu, hangi yıllar yarıştı?

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu kimliği ile tanınan Batuhan Karacakaya aynı zamanda Mimar olarak biliniyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" karakterine hayat verdi.

2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve ünlüler takımında yer almış ve yarışmada 7. olmuştur.2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve ünlüler takımında yer almış ve yarışmada 7. olmuştur.

2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katılmıştır ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır. 2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasına katılmış ve benzer şekilde yarışmayı 3. olarak tamamladı.

Survivor 2025'te sezonun iddialı isimlerinden olan Batuhan Karacakaya, All Star'da başladığı Survivor serüvenine Gönüllüler takımında devam ediyor.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLDU MU?

Batuhan Karacakaya daha önce iki kez Survivor yarışmasına katılmıştur. 2021 yılında Ünlüler Gönüllüler yarışmasında 7. oldu.

Survivor Batuhan 2022 All Star sezonunda yarışmayı 3. olarak bitirmiştir.

2024 yılında ise finale kalan isimler arasında yer aldı.

Batuhan Karacakaya'nın Survivor şampiyonluğu bulunmuyor.