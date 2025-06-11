Survivor Batuhan Karacakaya daha önce şampiyon oldu mu, hangi yıllar yarıştı?

Survivor Batuhan Karacakaya daha önce şampiyon oldu mu, hangi yıllar yarıştı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yapılacak Survivor finalinde yer alan isimler merak konusu oldu. En çok de Batuhan hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya daha önce şampiyon oldu mu, hangi yıllar yarıştı?

Survivor'dafinalistler belli oldu. Finale kalan isimler arasında tek kadın yarışmacı olarak dikkat çeken Batuhan hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya daha önce şampiyon oldu mu, hangi yıllar yarıştı?

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu kimliği ile tanınan Batuhan Karacakaya aynı zamanda Mimar olarak biliniyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" karakterine hayat verdi.

2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve ünlüler takımında yer almış ve yarışmada 7. olmuştur.2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve ünlüler takımında yer almış ve yarışmada 7. olmuştur.

2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına yeniden katılmıştır ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır. 2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasına katılmış ve benzer şekilde yarışmayı 3. olarak tamamladı.

Survivor 2025'te sezonun iddialı isimlerinden olan Batuhan Karacakaya, All Star'da başladığı Survivor serüvenine Gönüllüler takımında devam ediyor.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLDU MU?

Batuhan Karacakaya daha önce iki kez Survivor yarışmasına katılmıştur. 2021 yılında Ünlüler Gönüllüler yarışmasında 7. oldu.

Survivor Batuhan 2022 All Star sezonunda yarışmayı 3. olarak bitirmiştir.
2024 yılında ise finale kalan isimler arasında yer aldı.
Batuhan Karacakaya'nın Survivor şampiyonluğu bulunmuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı

Ordu alarmda! ABD, o ülkedeki büyükelçiliğini tahliye ediyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili karar
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail'in alıkoyduğu gemideydi! Türk aktivistin akıbeti belli oldu
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler

Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu 'bilirkişi davası' duruşmasına katılmayacak

Yarın hakim karşısına çıkacaktı! İmamoğlu'ndan yeni karar
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak

Trump'ın göz diktiği ülkede ABD askeri üs kuracak
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Ezeli rakipler burada da yarıştı
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti

Gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.