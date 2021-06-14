Survivor Batuhan elendi mi? Batuhan neden yok? Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Batuhan bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Batuhan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Batuhan elendi mi? Survivor kim elendi? Batuhan Karacakaya hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Batuhan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR BATUHAN ELENDİ Mİ?

13 Haziran Survivor eleme gecesinde elenen isim Batuhan oldu.

Elemeye kalan Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe için SMS oylaması yapıldı. Dün akşam yayınlanan bölümünde ise yarışmaya veda eden isim açıklandı. Acun Ilıcalı, 3 başarılı ismin kaldığı potada elenen ismin Batuhan Karacakaya olduğunu açıkladı. Yarışmadaki performansıyla alkış toplayan ve defalarca SMS birincisi seçilen Batuhan'ın elenmesi herkesi şaşkına çevirdi.

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya (5 Şubat 1997, İstanbul) Türk oyuncudur.

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı, Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.

DİZİLERİ

2016-2017/ Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

2011-2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004/ Büyük Buluşma (Tunç)

FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012