Survivor Bahar kimdir, nereli? Survivor Bahar Seviş kaç yaşında, mesleği ne? Survivor Bahar merek edilenler

Survivor Bahar, son günlerde merakla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Survivor'a yedek kadrodan dahil olan Bahar Seviş, ünlüler takımı için mücadele edecek. Survivor Bahar Seviş, yarışmaya ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Peki, Survivor Bahar kimdir, nereli? Survivor Bahar Seviş kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor 2021'e yedek oyunculardan katılan Survivor Bahar izleyicilerin merak konusu oldu ve Bahar hakkında Survivor Bahar kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların yanıtları merak edildi.

SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, Girne doğumludur. Yoga, fitness ve pilates yapmakta ve iyi derecede yüzme bilmektedir. Bahar Seviş, sporculuk geçmişinin yanı sıra, oyunculuk geçmişiyle de dikkat çekiyor. Survivor 2021'e yedek oyunculardan katıldı. Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü okuyan Bahar, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yoga/pilates/fitness eğitmeni olan Bahar, bu alanda paylaşımlar yapıyor.

Survivor Bahar Seviş, Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda mücadele edecek.