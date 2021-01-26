Survivor Bahar adaya veda etti! kimdir, kaç yaşında ve nereli?

25 Ocak'ta Survivor 2021'e veda eden isim Bahar oldu. Bunun üzerine izleyenler Survivor Bahar kimdir, nereli ve kaç yaşında merak etti! İşte detaylar...

Bu hafta Gönüllüler'de SMS birincisi Poyraz oldu ve Duygu'nun ismini verdi. Gönüllüler'den 2. aday Duygu oldu! Ünlüler'de ise SMS birincisi İsmail Balaban oldu ve o da Bahar'ın adını verdi. Survivor 3. hafta eleme adayları Aleyna, İlayda, Duygu ve Bahar oldu. Bu isimler arasından adaya veda eden isim ünlüler takımından Bahar oldu. Takım arkadaşlarının üzülerek veda ettiği, Survivor Bahar sosyal medyada merak edildi. Peki, Bahar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR BAHAR SEVİŞ KİMDİR?

18 Ocak 1996 doğumlu olan Bahar Seviş, Girne doğumludur. Yoga, fitness ve pilates yapmakta ve iyi derecede yüzme bilmektedir. Bahar Seviş, sporculuk geçmişinin yanı sıra, oyunculuk geçmişiyle de dikkat çekiyor. Survivor 2021'e yedek oyunculardan katıldı. Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümü okuyan Bahar, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yoga/pilates/fitness eğitmeni olan Bahar, bu alanda paylaşımlar yapıyor.

Survivor Bahar Seviş, Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda kısa süre mücadele ettikten sonra 25 Ocak'ta adaya veda etti...