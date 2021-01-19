Survivor Ayşe kim, kaç yaşında? 2021 Survivor Ayşe Yüksel nereli, boyu kaç? Ayşe Yüksel Öztürk instagram hesabı!

Survivor 2021 kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Ekranların en sevilen yarışması TV8 Survivor 2021 Gönüllüler takımı geçen hafta ilk kayıplarını verdi. bunun ardından hırsla yarışan gönüllüler takımında Ayşe dikkat çekiyor! Peki, Survivor Ayşe kim, kaç yaşında? 2021 Survivor Ayşe Yüksel nereli, boyu kaç? Ayşe Yüksel Öztürk instagram hesabı!

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe Yüksel kimdir? Sorusunun yanıtı, Survivor takipçileri tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bu yıl gönüllüler takımında yarışacak olan Ayşe Yüksel, iddialı sözleriyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Tenis hocalığı yapan Ayşe Yüksel'in nereli ve kaç yaşında olduğu merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki, Survivor Ayşe kim, kaç yaşında? 2021 Survivor Ayşe Yüksel nereli, boyu kaç? Ayşe Yüksel Öztürk instagram hesabı!

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Survivor 2021 Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.

"Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum."

Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

AYŞE YÜKSEL INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Ayşe Yüksel "ayseyukselofficial" hesabından paylaşımlar yapıyor.