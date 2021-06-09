Survivor Ayşe kaç yaşında, nereli? Ayşe hangi sporu yapıyor?
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Survivor Ayşe kaç yaşında, nereli? Ayşe hangi sporu yapıyor?

Survivor Ayşe kaç yaşında, nereli? Ayşe hangi sporu yapıyor?
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Survivor 2021'de kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Ekranların sevilen yarışması TV8 Survivor 2021 Gönüllüler takımında Survivor Ayşe dikkat çekiyor! Peki, Survivor Ayşe kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2021 Survivor Ayşe Yüksel nereli, boyu kaç? Ayşe Yüksel Öztürk instagram hesabı! Ayşe'nin ablası kim?

Survivor 2021'de kıyasıya mücadeleye devam ediyor. Ekranların sevilen yarışması TV8 Survivor 2021 Gönüllüler takımında Survivor Ayşe dikkat çekiyor! Peki, Survivor Ayşe kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2021 Survivor Ayşe Yüksel nereli, boyu kaç? Ayşe Yüksel Öztürk instagram hesabı!

SURVIVOR AYŞE KİM?

Survivor 2021 Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.

"Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum." Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.

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