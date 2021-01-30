Survivor avantaj oyununu kim kazandı? Survivor avantaj oyunu ne demek? Ünlüler - gönüllüler avantaj oyununu kim kazandı?

30 Ocak tarihinde yayınlanan Survivor yarışmasında haftanın en önemli oyunlarından biri olan dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor avantaj oyununu kim kazandı? Survivor avantaj oyunu ne demek? Ünlüler - gönüllüler avantaj oyununu kim kazandı?