Survivor avantaj oyununu kim kazandı? Survivor avantaj oyunu ne demek? Ünlüler - gönüllüler avantaj oyununu kim kazandı?
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Survivor avantaj oyununu kim kazandı? Survivor avantaj oyunu ne demek? Ünlüler - gönüllüler avantaj oyununu kim kazandı?

30.01.2021 22:04 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:08
Survivor avantaj oyununu kim kazandı? Survivor avantaj oyunu ne demek? Ünlüler - gönüllüler avantaj oyununu kim kazandı?

30 Ocak tarihinde yayınlanan Survivor yarışmasında haftanın en önemli oyunlarından biri olan dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor avantaj oyununu kim kazandı? Survivor avantaj oyunu ne demek? Ünlüler - gönüllüler avantaj oyununu kim kazandı?

30 Ocak Cumartesi Survivor avantaj oyununu kim kazandı? Survivor avantaj oyunu ne demek? Ünlüler - gönüllüler avantaj oyununu kim kazandı?

SURVIVOR AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Erkeklerde gönüllüler avantaj oyununu kazandı

Kadınlarda gönüllüler avanta oyununu kazandı?

AVANTAJ OYUNU NE DEMEK?

Kazanan takım dokunulmazlık oyununda seçme hakkını da kazanmış olacak.

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