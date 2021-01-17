Survivor Avantaj oyununu kim kazandı? 17 Ocak Pazar Avantaj oyunu ödülü ne? Avantaj oyunu ne demek?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Program Avantaj oyunu ile başladı. Avantaj oyununu kazanan büyük avantajların sahibi olacak. Peki 17 Ocak Pazar Survivor Avantaj oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı?