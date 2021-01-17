Survivor Avantaj oyununu kim kazandı? 17 Ocak Pazar Avantaj oyunu ödülü ne? Avantaj oyunu ne demek?
17.01.2021 20:48 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:55
Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Program Avantaj oyunu ile başladı. Avantaj oyununu kazanan büyük avantajların sahibi olacak. Peki 17 Ocak Pazar Survivor Avantaj oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı?
Avantaj oyununu kazanan ödül oyununda seçme hakkını da kazanmış oluyor. Peki Survivor Avantaj oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?
SURVİVOR 17 OCAK PAZAR AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Avantaj oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
AVANTAJ OYUNU NE DEMEK?
Kazanan takım ödül oyununda seçme hakkını da kazanmış olacak.
16 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor Dokunulmazlık Oyunu'nu Gönüllüler takımı kazandı.
16 OCAK CUMARTESİ DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?
16 Ocak Cumartesi Dokunulmazlık Oyunu ödülü: Pirinç yağ ürünlerinden oluşan erzak.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Konseyde en çok adı yazılan İlayda 1. eleme adayı oldu.