Survivor Aşkım kimdir? Survivor 2022 yeni yedek yarışmacı Aşkım kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor All Star kadrosuna yeni yedeklerden katılan yarışmacılardan birisi de Aşkım Burçe Tunay oldu. Vatandaşlar Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında merak etti. Peki, Survivor Aşkım kimdir? Survivor 2022 All Star Aşkım Burçe Tunay kimdir? Yeni yedek yarışmacı Aşkım kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Aşkım hangi yıl yarışmıştı? Survivor Aşkım hangi takıma gidecek, Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte bilgiler...

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

2000 doğumlu olan Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İlkokul eğitimini Kayseri Besime Özderici İlkokulu'nda almıştır. Ortaokul'dayken tekrar İstanbul'a taşındı ve İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda eğitimini tamamladı. Lise eğitimine Maltepe Anadolu Lisesi'nde başladı fakat Kadıköy Final Temel Lisesi'nden mezun oldu. Şu an Işık Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde aktif sporculuk yapmaktadır.

Aşkım Burçe Tunay, Survivor 2022 All Star'a yedeklerden katılan yeni yarışmacı oldu.

Haberler.com - Gündem