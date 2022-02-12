Survivor Aşkım kimdir? Survivor 2022 Aşkım Burçe Tunay kimdir? Yeni yedek yarışmacı Aşkım kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2022'nin yeni yedek yarışmacıları belli oldu. Yeni yedek yarışmacılarından birisi de Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki, Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

2000 doğumlu olan Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İlkokul eğitimini Kayseri Besime Özderici İlkokulu'nda almıştır. Ortaokul'dayken tekrar İstanbul'a taşındı ve İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda eğitimini tamamladı. Lise eğitimine Maltepe Anadolu Lisesi'nde başladı fakat Kadıköy Final Temel Lisesi'nden mezun oldu. Şu an Işık Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde aktif sporculuk yapmaktadır.

Aşkım Burçe Tunay, Survivor 2022 All Star'a yedeklerden katılan yeni yarışmacı oldu.

SURVİVOR YENİ YEDEKLER KİMLER?

Survivor All Star ilk katılan yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)

Survivor ikinci yedek yarışmacıları ; Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan olacağı söyleniyor.

Son olarak yeni yedek yarışmacının ise Aşkım Burçe Tunay olduğu öğrenildi.