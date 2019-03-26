Survivor Arabayı Kim Kazandı? Survivor Türkiye Yunanistan 2019

Survivor'da arabayı kimin kazandığı merak ediliyor. Türkiye Yunanistan takımlarının mücadele ettiği Survivor 2019'da yarışmacılar araba için kapıştı. Emre ve Panagiotis'in takımları, Survivor'da araba için mücadele etti. Peki Survivor'da arabayı kim kazandı?

SURVİVOR ARABAYI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında araba ödülü oyunu öncesinde Türk ve Yunan takımlarından karma 2 takım yapıldı. Emre ve Panagiotis'in takımları araba için mücadele etti. Beyaz takım Siyah takım karşısında oyunu kazanarak 'Siyah mı beyaz mı?' oyununa kaldı.

Emre'nin oluşturduğu Beyaz Takımda Nikos, Bora, Kyriakos, Okay, Patrick, Dalaka, Sude, Dimitra, Sabriye ve Ria vardı.

Panagiotis'in kaptan olduğu Siyah Takımda ise Hikmet, Vasilikos, Yusuf, Tony, Atakan, Seda, Afroditi, Büşra, Elpida ve Melisa bulunuyordu.

Emre'nin kaptanlığındaki Beyaz Takım 10-9 skor ile kazanan oldu.

Takım oyunun ardından yarışmacılar bireysel olarak 'Siyah mı beyaz mı' oyununa katıldı. Nikos ve Sude en doğru tahminleri yaparak sona kaldılar. Sude beşte beş doğru tahmin ile rakibini 5-3 yendi. Arabayı kazanan isim bu hafta Sude oldu.

NİYETİ BOZAN ACUN, SURVİVOR'DA 10 ADET ARABA VERECEK!

Acun Ilıcalı, 'Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 29'uncu bölümündeki ada konseyinde, yarışmacılara müjdeli haberi "Niyeti bozduk" diyerek ilginç bir şekilde verdi. Ilıcalı, "Arkadaşlar bu sene niyeti bozduk. 10 tane araba dağıtacağız. Başarılı takımda olursanız ve şansınız da yaver giderse belki 2 araba, belki 3 araba alırsınız" dedi.

SURVİVOR'DA İLK ARABAYI KİM KAZANMIŞTI?

Survivor 2019'da ilk araba ödülü geçen hafta verilmişti. Oyunda en fazla doğru tahmin eden arabayı kazanacaktı. Ve Tony, ilk arabayı kazanan kişi oldu.