Survivor Anlat Bakalım yarışmasını kim kazandı? Survivor kurabiye ve poğaça ödülünü hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de bugün en keyifli yarışma olan Anlat Bakalım heyecanı yaşandı. Poğaça ve kurabiye ödüllü yarışma hem Gönüllüler'i hem de Ünlüler takımını çok heyecanlandırdı! Seyirciler, yarışma sonucunu merak ediyor! Peki, Survivor Anlat Bakalım yarışmasını kim kazandı? Survivor kurabiye ödülünü hangi takım kazandı

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da hem dinlenme hem de eğlenme amaçlı oynanan Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşanıyor. Kurabiye ve poğaça ödülünü kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 121 Ocak Survivor Anlat Bakalım kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor Anlat Bakalım yarışmasını kim kazandı? Survivor kurabiye ve poğaça ödülünü hangi takım kazandı?

21 OCAK SURVİVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılan Anlat bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya mücadele etti! Oyunu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler 4 parça poğaça ve kurabiye ödülünün sahibi oldu!