Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı?11 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor yemek ödülünü kazananlar

11 Şubat Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? merak ediliyordu. Survivor yemek ödülünüm kim kazandı. Diskalifiye edilen yarışmacıların yerine yeni isimlerin dahil olduğu Survivor 11 Şubat tarihli 25. bölümünde takımlar bazlama tost ve 10 bin liralık hediye çeki ödülü için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'ın 11 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, parkurda yiyecekve beyaz eşya hediye çeki ödülünü almak için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Yarışmacıların zorlu parkurda mücadele verdiği Survivor'da yiyecek ödülünü kazanan ünlüler takımı olurken, anlat bakalım oyununun da kazananı değişmedi. Diğer yandan Survivor'a üç yeni yarışmacı dahil oldu. Yiğit Ünlüler takımına, Öykü ve Berkay ise Gönüllüler takımına katıldı.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın keyifli oyunlarından olan anlat bakalımda yarışmacılar stres attı. Eğlenceli anlara neden olan anlat bakalımda en fazla kelimeyi bilen takım ünlüler takımı oldu. Bu sonuçla anlat bakalım oyununu da kazanan ünlüler, gecenin iki ödülüne birden sahip oldu. Gönüllüler takımı ise kamp alanlarına eli boş döndü.

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?



Ödül öncesi Survivor'da kaptanlık için yarışmacılar oylarını kullandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları tarafından verilen oylar sonucunda ünlüler takımında kaptan değişmeyerek yine Barış oldu.

Gönüllüler takımında ise Reşat kaptanlık yapmak istemediğini söyledi. Böylece gönüllülerde yapılan oylama ile Yunus Emre yeni kaptan seçildi.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Kaptanlık seçimi sonrası zorlu parkurda yarışmacılar yemek ödülü için mücadele verdi. Sunucu Murat Ceylan, oyun öncesinde yarışmacıların bazlama tost, çay ve Sevgililer Günü'ne özel 10 bin liralık hediye çeki kazanacaklarını duyurdu.

Zorlu mücadele öncesi yarışmacılar avantaj oyununda karşılaştı. Erkeklerde ünlüler, kadınlarda gönüllüler kazanınca oyun final atışlarına kaldı. İsmail ve Poyraz karşılaşmasında ise ilk deviren Poyraz oldu. Böylece seçim avantajı gönüllülere geçti.

Survivor ödül oyununu kim kazandı İşte 11 Şubat anlat bakalım ve yemek ödülünü kazanan takım

Ödül oyununda ise yarışmacılar oldukça zorlandı. Başta gönüllülerin önde gittiği oyunda ünlülerin atağı ile oyun 6-5 oldu. Ünlüler takımı, 10-8 skorla ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR'A ÜÇ YENİ YARIŞMACI

Survivor'da elenen ve diskalifiye olan yarışmacıların yerine üç yeni yarışmacı katıldı. Yiğit Ünlüler takımına, Öykü ve Berkay ise Gönüllüler takımına dahil oldu.

Yarışmacıların adadaki akıbeti ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.