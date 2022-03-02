Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? 1 Mart Salı Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti?

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan SUrvivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan Anlat Bakalım oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? 1 Mart Salı Anlat Bakalım oyunu kaç kaç?

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?

Anlat Bakalım oyunu sona erdi.

Sonuç:

Gönüllüler: 4

Ünlüler: 5

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Genel skor:

Ünlüler: 1

Gönüllüler: 1

Uzatmalar :

Ünlüler: 3

Gönüllüler: 1

Sonuç: Ödül oyununu Ünlüler kazandı.

Haberler.com - Gündem