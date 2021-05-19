Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 19 Mayıs Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Kırmızı takım mı Mavi takım mı kazandı?

Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 19 Mayıs Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Kırmızı takım mı Mavi takım mı kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?