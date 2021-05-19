Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 19 Mayıs Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Kırmızı takım mı Mavi takım mı kazandı?
Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 19 Mayıs Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Kırmızı takım mı Mavi takım mı kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?
Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Anlat Bakalım oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 19 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 19 Mayıs Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?
SURVİVOR 19 MAYIS ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
KAZANAN TAKIM : -
19 Mayıs Perşembe Anlat Bakalım oyunu devam ediyor. Şuan skor 2-0 Kırmızı takım önde.
Şimdi skor 2-1 oldu. Kırmızı takım önde.
Şimdi skor 3-2 oldu. Kırmızı takım önde.
Kırmızı takım 6-2 önde.
SURVİVOR 19 MAYIS ANLAT BAKALIM OYUNU ÖDÜLÜ NE?
19 Mayıs Survivor Anlat Bakalım oyunu ödülü çikolatalı browni oldu.