Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor Anlat Bakalım hangi takım, kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 8 Nisan Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?