Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor Anlat Bakalım hangi takım, kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?
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Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor Anlat Bakalım hangi takım, kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor Anlat Bakalım hangi takım, kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynanıyor. 8 Nisan Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne?

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Anlat Bakalım oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 8 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 8 Nisan Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?

SURVİVOR 8 NİSAN ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 8 Nisan anlat bakalım oyunu şuanda 2-1 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor. 5 olan takım ödülün sahibi olacak. Ayrıca cezalı oyuncular ödülden faydalanamayacak.

Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

Skor 3-1 oldu. Ünlüler 3-1 önde.

Survivor Anlat Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

ANLAT BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız. 5 olan takım kazanacak.

ÜNLÜLER 3 - 1 GÖNÜLLÜLER

SURVİVOR 8 NİSAN ANLAT BAKALIM OYUNU ÖDÜLÜ NE?

8 Nisan Survivor Anlat Bakalım oyunu ödülü kıymalı börek oldu. Anlat Bakalım yarışmasını kazanan takım kıymalı börek yiyecek.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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